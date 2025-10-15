Росіяни у відчаї і паніці: страшна атака на велике місто спричинила хаос

У ніч на середу, 15 жовтня, російське місто Волгоград зазнало чергової атаки дронів. За даними видання "Крымский ветер", ударів зазнав нафтопереробний завод, розташований у Красноармійському районі міста. Місцеві мешканці активно обговорювали події в соцмережах, підтверджуючи, що безпілотники досягли своєї мети — вибухи пролунали безпосередньо на території стратегічного об'єкта.

Фото: з відкритих джерел

Унаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Російські користувачі інтернету миттєво почали панікувати, влаштувавши справжню істерію: люди повідомляли про брак пального та черги на заправках, побоюючись подальших перебоїв із постачанням.

Як завжди, представники влади Росії намагалися применшити масштаби події. Губернатор регіону традиційно заявив, що "атаку було відбито", хоча визнав, що уламки БпЛА впали у селищі Кірова Світлоярського району, пошкодивши чотири приватні будинки. Проте інцидент із пожежею на НПЗ він вирішив не коментувати.

Це далеко не перша атака безпілотників на російську територію останніми днями. Напередодні, 14 жовтня, повідомлялося про падіння уламків дронів, які нібито перехопили ППО РФ — внаслідок цього постраждала Арзамаська підстанція. Ще раніше, у ніч на 13 жовтня, об’єктами ударів стали регіони півдня Росії — Астраханська, Ростовська області та Калмикія. Окупаційна влада тоді заявила про знищення 103 безпілотників.

Днем раніше мешканці Брянської області також повідомляли про вибухи — під атаку потрапила електропідстанція, що викликало значні перебої з електропостачанням у регіоні.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європу серйозно поставитися до загроз з боку Росії, наголосивши на необхідності створення ефективних оборонних механізмів.