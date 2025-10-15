Путін готує смертельні удари вглиб Європи: озвучено термінове застереження

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європу серйозно поставитися до загроз з боку Росії, наголосивши на необхідності створення ефективних оборонних механізмів. Під час виступу в Лондоні, де було представлено збитий в Україні іранський дрон Shahed-136, Сікорський висловив стурбованість через відсутність належної протидії потенційним ударам РФ по глибині європейської території.

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, ігнорування ініціатив на кшталт проєкту "стіна дронів" на східному кордоні ЄС є проявом безвідповідальності. Він підкреслив, що лише збільшення постачання озброєння Україні — систем ППО та ракет середньої дальності — здатне стримати агресію Росії та забезпечити безпеку всього континенту.

Сікорський також звернув увагу на випадки порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та польоти російських винищувачів поблизу Естонії, що свідчить про ескалацію загроз. Він зазначив, що країни Європи повинні вже зараз інвестувати в системи протидії дронам, адже Росія має потенціал завдавати ударів далеко за межами лінії фронту.

Крім того, польський дипломат висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підтримає надання Україні далекобійних ракет "Томагавк", що дозволить завдати ударів по важливих об’єктах російської інфраструктури.

На завершення Сікорський заявив, що Захід має готуватися до довготривалої підтримки України — щонайменше протягом наступних трьох років, адже саме на такий термін Київ розраховує свою оборонну стратегію. Європа, на його думку, повинна довести Путіну, що готова до тривалої протидії.

