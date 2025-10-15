Путин готовит смертельные удары вглубь Европы: озвучена срочная оговорка

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европу серьезно отнестись к угрозам со стороны России, отметив необходимость создания эффективных оборонных механизмов. Во время выступления в Лондоне, где был представлен сбитый в Украине иранский дрон Shahed-136, Сикорский выразил обеспокоенность из-за отсутствия должного противодействия потенциальным ударам РФ по глубине европейской территории.

По словам министра, игнорирование инициатив типа проекта "стена дронов" на восточной границе ЕС является проявлением безответственности. Он подчеркнул, что только увеличение поставок вооружения Украине — систем ПВО и ракет средней дальности способно сдержать агрессию России и обеспечить безопасность всего континента.

Сикорский также обратил внимание на случаи нарушения воздушного пространства Польши по российским дронам и полетам российских истребителей вблизи Эстонии, что свидетельствует об эскалации угроз. Он отметил, что страны Европы должны уже сейчас инвестировать в системы противодействия дронам, ведь у России есть потенциал наносить удары далеко за пределами линии фронта.

Кроме того, польский дипломат выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поддержит предоставление Украине дальнобойных ракет "Томагавк", что позволит нанести удары по важным объектам российской инфраструктуры.

В заключение Сикорский заявил, что Запад должен готовиться к длительной поддержке Украины — по меньшей мере, в течение следующих трех лет, ведь именно на такой срок Киев рассчитывает свою оборонную стратегию. Европа, по его мнению, должна доказать Путину, что готова к длительному противодействию.

