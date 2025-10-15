В ночь на среду, 15 октября, российский город Волгоград подвергся очередной атаке дронов. По данным издания "Крымский ветер", удары понес нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Красноармейском районе города. Местные жители активно обсуждали события в соцсетях, подтверждая, что беспилотники добились своей цели — взрывы прогремели непосредственно на территории стратегического объекта.

Фото: из открытых источников

В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Российские пользователи интернета мгновенно начали паниковать, устроив настоящую истерию: люди сообщали о нехватке горючего и очереди на заправках, опасаясь дальнейших перебоев со снабжением.

Как обычно, власти России пытались приуменьшить масштабы события. Губернатор региона традиционно заявил, что "атака была отбита", хотя признал, что обломки БпЛА упали в поселке Кирова Светлоярского района, повредив четыре частных дома. Однако инцидент с пожаром на НПЗ решил не комментировать.

Это далеко не первая атака беспилотников на российскую территорию в последние дни. Накануне, 14 октября, сообщалось о падении обломков дронов, якобы перехвативших ПВО РФ — в результате пострадала Арзамасская подстанция. Еще раньше, в ночь на 13 октября, объектами ударов стали регионы юга России – Астраханская, Ростовская области и Калмыкия. Оккупационные власти тогда заявили об уничтожении 103 беспилотников.

Днем ранее жители Брянской области также сообщали о взрывах – под атаку попала электроподстанция, что вызвало значительные перебои с электроснабжением в регионе.

