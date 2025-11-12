logo_ukra

Росіяни у страху: тепер Україна має свої німецькі "Ланцети"
Росіяни у страху: тепер Україна має свої німецькі "Ланцети"

Німеччина постачає Україні дрони, схожі на російський "Ланцет"

12 листопада 2025, 07:28
Німецька компанія Helsing масштабує виробництво бойового дрону HX-2 та постачає апарати в Україну, а успіхи у тестах та плани на серійний випуск роблять модель помітним конкурентом на ринку тактичних БПЛА. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання Defense Express.

Росіяни у страху: тепер Україна має свої німецькі "Ланцети"

Ударні дрони «Ланцет». Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Такий обсяг свідчить про перехід проекту до стадії масового виробництва та швидку інтеграцію до логістики фронту.

У ході порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети – 17 успішних пусків поспіль.

Компанія протягом двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему та конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

У публікації йдеться, що HX-2 здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включаючи роботу без GNSS через зіставлення карт та зображень. При цьому оператор підтверджує поразку мети перед атакою.

Співзасновник Helsing зазначив, що за поточної платформи пріоритетним напрямком стане розвиток програмного забезпечення та штучного інтелекту — покращення розпізнавання вразливих точок, адаптація до заходів протидії та прискорене калібрування системи через великий парк льотних випробувань.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за два місяці росіяни відчують. Федоров повідомив, що Україна розробляє аналог "ланцетів"




Джерело: https://defence-ua.com/news/jak_sche_pokraschiti_nachebto_idealni_nimetski_analogi_lantsetiv_scho_vzhe_pratsjujut_v_ukrajini-20831.html
