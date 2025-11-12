logo

Война с Россией Россияне в страхе: теперь у Украины есть свои немецкие "Ланцеты"
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне в страхе: теперь у Украины есть свои немецкие "Ланцеты"

Германия поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет"

12 ноября 2025, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немецкая компания Helsing масштабирует производство боевого дрона HX-2 и поставляет аппараты в Украину, а успехи в тестах и планы на серийный выпуск делают модель заметным конкурентом на рынке тактических БпЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации издания Defense Express.

Ударные дроны "Ланцет". Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина оформила два заказа на суммарно 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.

Такой объем свидетельствует о переходе проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.

В ходе сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели – 17 успешных пусков подряд.

Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.

В публикации говорится, что HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.

Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS через сопоставление карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.

Соучредитель Helsing отметил, что при текущей платформе приоритетным направлением станет развитие программного обеспечения и искусственного интеллекта — улучшение распознавания уязвимых точек, адаптация к мерам противодействия и ускоренная калибровка системы через большой парк летных испытаний.

Источник: https://defence-ua.com/news/jak_sche_pokraschiti_nachebto_idealni_nimetski_analogi_lantsetiv_scho_vzhe_pratsjujut_v_ukrajini-20831.html
