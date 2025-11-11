На Покровському напрямку учора було помічено велику кількість військових РФ, які на фототехніці зайшли до міста. Під відео у мережі зазначали, що це відбувається на виїзді з міста у бік Павлограду Дніпропетровської області. Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" пояснив, що це не прорив оборони, а дещо інше.

Росіяни у Покровську: військовий пояснив, хто ганяв на байках у місті

"Вчорашні кадри, де під покровом густого туману ворог ганяв на мотобайках по Покровську, наробили шуму в мережі, дехто навіть сприйняв це як прорив. Насправді ж – це звичайне накопичення, підтягування свіжих сил + під погодними умовами здійснити таку акцію дуже легко!

Наші бійці таких трюків давно не бояться, спокійно фіксують кожен рух і накривають їх точними ударами. За даними візуального спостереження, ті самі "мотобайкери", що на відео здавалося зухвалими, зараз лежать серед металобрухту своїх же байків. Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під’їхати надто близько.

Бої за місто ще тривають, не буду когось дискредитувати або звинувачувати – бо все це марно, але місту залишилося мало часу, далі від ворога будуть проводитися: стабілізаційні заходи, полон, вивішування своїх ганчірок і все в дусі "русского мира"", – написав військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті, попри те, що Сили оборони змогли частково розірвати кільце ворожого оточення в районі так званої Покровської "кишені". Це дало українським підрозділам можливість тимчасово стабілізувати лінію фронту та "перевести подих".

Втім, як застерігає військовий експерт і колишній речник Генштабу Владислав Селезньов, говорити про повну стабілізацію наразі передчасно. За його словами, противник має суттєву перевагу — співвідношення сил місцями сягає 1:18 не на користь українців.