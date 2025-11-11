Окупанти перейшли до смертельної тактики біля Покровська: названо страшний сценарій

На Покровському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті, попри те, що Сили оборони змогли частково розірвати кільце ворожого оточення в районі так званої Покровської "кишені". Це дало українським підрозділам можливість тимчасово стабілізувати лінію фронту та "перевести подих".

Фото: з відкритих джерел

Втім, як застерігає військовий експерт і колишній речник Генштабу Владислав Селезньов, говорити про повну стабілізацію наразі передчасно. За його словами, противник має суттєву перевагу — співвідношення сил місцями сягає 1:18 не на користь українців.

В інтерв’ю OBOZ.UA Селезньов зазначив, що попри оптимістичні повідомлення, активність російських військ на цьому напрямку не знизилася. Лише за одну добу відбулося 86 бойових зіткнень у районах Покровська та Мирнограда. Експерт наголосив, що українським захисникам вдалося частково розширити територію контролю біля Родинського та Першого Травня, але загроза нових штурмів залишається високою.

Селезньов пояснив, чому ворогу вдається просочуватися в українські тили. Основна причина — нестача особового складу, через що між спостережними постами утворюються "проломи". Друга — необхідність приховувати позиції від дронів та авіації РФ, що обмежує можливості оборони. Також існує проблема недостатньої кількості мінних полів, частину з яких ворог міг знищити.

Ще один фактор — чисельна перевага РФ. На окремих напрямках на одного українського воїна припадає до 18 російських. Через це окупанти роблять ставку не на бронетехніку, а на тактику інфільтрації — малими групами проникають у тили, б’ючи по логістиці та комунікаціях.

Найнапруженішою точкою Селезньов називає район Мирнограда. Прямих боїв у місті немає, однак існують серйозні ризики для постачання гарнізону. Частина експертів вважає доцільним здійснити маневрову оборону, скоротивши лінію фронту, аби зміцнити бойові рубежі.

Говорячи про ресурси РФ, Селезньов підкреслив, що Кремль фінансує війну завдяки прибуткам від експорту нафти, газу, вугілля, зерна та добрив. Основними покупцями залишаються Китай, Індія, Туреччина та країни ЄС — загальний обсяг торгівлі сягає $550 млрд на рік. Цих коштів, за словами експерта, Росії вистачить для продовження бойових дій щонайменше три роки. Він підсумував, що поки міжнародні санкції діють слабко, найефективнішими "санкціями" лишаються точкові удари Сил оборони по нафтопереробній і газовидобувній інфраструктурі РФ.

