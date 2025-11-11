Без пояснень за кілька хвилин: озвучено сенсаційний варіант припинення війни в Україні

У світі існує лише одна людина, здатна реально вплинути на Володимира Путіна та змусити його припинити війну, яку Росія веде проти України. І це точно не колишній президент США Дональд Трамп.

Фото: з відкритих джерел

Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, завершити війну міг би лідер Китаю Сі Цзіньпін — достатньо лише одного телефонного дзвінка до кремлівського диктатора.

Ступак наголосив, що вплив Пекіна на Москву величезний, адже економіка Росії значною мірою залежить від експорту до Китаю — передусім нафти, газу, вугілля, деревини та інших ресурсів.

"Китай заробляє на Росії. Самі росіяни визнають, що у них не партнери, а торговці з КНР. Тому я вважаю, що Пекін не зацікавлений у завершенні війни — це йому просто невигідно", — пояснив експерт.

Він також зауважив, що Китай ніколи не мав значного досвіду посередництва у мирних процесах і фактично не розуміє механізмів таких переговорів. Через це війна в Україні не є для Пекіна пріоритетним питанням.

Водночас за словами Ступака, Китай може змінити свою позицію лише в тому разі, якщо Захід запропонує йому вигідні умови для тиску на Росію. Однак наразі, наголошує експерт, США не мають реальних важелів впливу на Пекін, адже американський ринок значною мірою залежить від китайських товарів. Щорічний товарообіг між країнами перевищує $650 млрд, з яких понад $350 млрд — це експорт Китаю до США.

