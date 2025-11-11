Без объяснений через несколько минут: озвучен сенсационный вариант прекращения войны в Украине

В мире существует только один человек, способный реально повлиять на Путина и заставить его прекратить войну, которую Россия ведет против Украины. И это точно не бывший президент США Дональд Трамп.

Фото: из открытых источников

Такое мнение в интервью "Главреду" высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, завершить войну мог бы лидер Китая Си Цзиньпин — достаточно одного телефонного звонка к кремлевскому диктатору.

Ступак подчеркнул, что влияние Пекина на Москву огромно, ведь экономика России в значительной степени зависит от экспорта в Китай — прежде всего нефти, газа, угля, древесины и других ресурсов.

"Китай зарабатывает в России. Сами россияне признают, что у них не партнеры, а торговцы из КНР. Поэтому я считаю, что Пекин не заинтересован в завершении войны – это ему просто невыгодно", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что Китай никогда не обладал значительным опытом посредничества в мирных процессах и фактически не понимает механизмов таких переговоров. Поэтому война в Украине не является для Пекина приоритетным вопросом.

В то же время, по словам Ступака, Китай может изменить свою позицию только в том случае, если Запад предложит ему выгодные условия для давления на Россию. Однако сейчас, отмечает эксперт, у США нет реальных рычагов влияния на Пекин, ведь американский рынок в значительной степени зависит от китайских товаров. Ежегодный товарооборот между странами превышает $650 млрд, из которых более $350 млрд — экспорт Китая в США.

Как уже писали "Комментарии", в декабре 2025 года Европейский Союз планирует увеличить предельный объем поставок электроэнергии в Украину — с нынешних 2100 МВт до 2300 МВт в месяц. Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время пресс-конференции.