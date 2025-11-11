оккупанты перешли к смертельной тактике возле Покровска: назван страшный сценарий

На Покровском направлении ситуация остается одной из самых сложных на фронте, несмотря на то, что Силы обороны смогли частично разорвать кольцо вражеской обстановки в районе так называемого Покровского "кармана". Это дало украинским подразделениям возможность временно стабилизировать линию фронта и перевести дыхание.

Фото: из открытых источников

Впрочем, как предостерегает военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев, говорить о полной стабилизации пока преждевременно. По его словам, у противника есть существенное преимущество — соотношение сил местами достигает 1:18 не в пользу украинцев.

В интервью OBOZ.UA Селезнев отметил, что, несмотря на оптимистичные сообщения, активность российских войск на этом направлении не снизилась. Только за сутки произошло 86 боевых столкновений в районах Покровска и Мирнограда. Эксперт подчеркнул, что украинским защитникам удалось частично расширить территорию контроля у Родинского и Первого Мая, но угроза новых штурмов остается высокой.

Селезнев объяснил, почему врагу удается просачиваться в украинские тылы. Основная причина — недостаток личного состава, из-за чего между наблюдательными постами образуются "бреши". Вторая – необходимость скрывать позиции от дронов и авиации РФ, что ограничивает возможности обороны. Также существует проблема недостаточного количества минных полей, часть которых враг мог уничтожить.

Еще один фактор – численное преимущество РФ. На отдельных направлениях на одного украинского воина приходится 18 российских. Поэтому оккупанты делают ставку не на бронетехнику, а на тактику инфильтрации — малыми группами проникают в тылы, ударяя по логистике и коммуникациям.

Самой напряженной точкой Селезнев называет район Мирнограда. Прямых боев в городе нет, однако существуют серьезные риски поставки гарнизона. Часть экспертов считает целесообразным осуществить маневровую оборону, сократив линию фронта, чтобы укрепить боевые рубежи.

Говоря о ресурсах РФ, Селезнев подчеркнул, что Кремль финансирует войну благодаря прибылям от экспорта нефти, газа, угля, зерна и удобрений. Основными покупателями остаются Китай, Индия, Турция и страны ЕС — общий объем торговли составляет $550 млрд в год. Этих средств, по словам эксперта, России хватит для продления боевых действий не менее трех лет. Он подытожил, что пока международные санкции действуют слабо, наиболее эффективными "санкциями" остаются точечные удары Сил обороны по нефтеперерабатывающей и газодобывающей инфраструктуре РФ.

