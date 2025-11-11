На Покровском направлении вчера было замечено большое количество военных РФ, которые на фототехнике вошли в город. Под видео в сети отмечалось, что это происходит на выезде из города в сторону Павлограда Днепропетровской области. Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" объяснил, что это не прорыв обороны, а несколько иное.

Россияне в Покровске: военный объяснил, кто гонял на байках в городе

"Вчерашние кадры, где под покровом густого тумана враг гонял на мотобайках по Покровску, наделали шум в сети, некоторые даже восприняли это как прорыв. На самом же деле это обычное накопление, подтягивание свежих сил под погодными условиями осуществить такую акцию очень легко!

Наши бойцы таких трюков давно не боятся, спокойно фиксируют каждое движение и покрывают их точными ударами. По данным визуального наблюдения, те самые "мотобайкеры", что на видео казалось дерзкими, сейчас лежат среди металлолома своих же байков. Короткое представление под туманом для них закончилось, как и для многих, кто попытался подъехать слишком близко.

Бои за город еще продолжаются, не буду кого дискредитировать или винить – потому что все это бесполезно, но городу осталось мало времени, дальше от врага будут проводиться: стабилизационные мероприятия, плен, вывешивание своих тряпок и все в духе "русского мира"", – написал военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении ситуация остается одной из самых сложных на фронте, несмотря на то, что Силы обороны смогли частично разорвать кольцо вражеского окружения в районе так называемого Покровского "кармана". Это дало украинским подразделениям возможность временно стабилизировать линию фронта и перевести дыхание.

Впрочем, как предостерегает военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев, говорить о полной стабилизации пока преждевременно. По его словам, у противника есть существенное преимущество — соотношение сил местами достигает 1:18 не в пользу украинцев.