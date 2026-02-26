Росіяни у лютому встановили новий рекорд з жорстокості проти українців: у ЗСУ зробили заяву

У лютому Росія різко збільшила кількість масованих комбінованих атак проти України – їх стало вдвічі більше, ніж у грудні та січні. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішня атака не мала особливостей і вже стала "типовою": удари по населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури. У лютому це вже сьомий масштабний обстріл.

"Ми фактично зрівнялися з двома попередніми місяцями за кількістю ударів. Противник у лютому завдає їх удвічі більше", — наголосив Ігнат.

Водночас сили протиповітряної оборони демонструють високі результати. За даними Повітряних сил, усі крилаті та авіаційні ракети під час останньої атаки були знищені. До відбиття удару залучали винищувачі, зокрема західні F-16, а також зенітно-ракетні комплекси.

Однак інтенсивність обстрілів означає значні витрати боєприпасів. Літаки та системи ППО потребують постійного поповнення ракетних запасів. Також українські військові відпрацювали по чотирьох балістичних ракетах, але зафіксовано п’ять влучань. Доля ще двох ракет наразі з’ясовується.

Експерти зазначають: зростання кількості комбінованих атак свідчить про спробу РФ виснажити українську ППО та завдати максимальної шкоди інфраструктурі напередодні весни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Незабаром тривога поширилася на всю країну.

Зокрема, влада столиці закликала місцевих жителів негайно пройти в найближчі укриття та залишатися там до завершення тривоги. Пізніше голова Київської ГВА Тимур Ткаченко повідомив, що у двох районах Києва через нічну комбіновану атаку ворога виникли пожежі.



