Россияне в феврале установили новый рекорд по жестокости против украинцев: в ВСУ сделали заявление

В феврале Россия резко увеличила количество массированных комбинированных атак против Украины – их стало вдвое больше, чем в декабре и январе. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя атака не имела особенностей и уже стала "типичной": удары по населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. В феврале это уже седьмой масштабный обстрел.

Мы фактически сравнялись с двумя предыдущими месяцами по количеству ударов. Противник в феврале наносит их вдвое больше", — подчеркнул Игнат.

В то же время силы противовоздушной обороны демонстрируют высокие результаты. По данным воздушных сил, все крылатые и авиационные ракеты во время последней атаки были уничтожены. К отражению удара привлекали истребители, в частности, западные F-16, а также зенитно-ракетные комплексы.

Однако интенсивность обстрелов означает значительные издержки боеприпасов. Самолеты и системы ПВО нуждаются в постоянном пополнении ракетных запасов. Также украинские военные отработали по четырем баллистическим ракетам, но зафиксировано пять попаданий. Судьба еще двух ракет выясняется.

Эксперты отмечают: рост количества комбинированных атак свидетельствует о попытке РФ истощить украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб инфраструктуре накануне весны.

В частности, власти столицы призвали местных жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Позже глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары.



