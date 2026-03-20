Росіяни сказилися: бригада «Лють» відкрила закулісся фронту

На Костянтинівському напрямку, який наразі вважається одним із найгарячіших на фронті, фіксується суттєве зростання активності російських військ.

Костянтинівський напрямок

Про це повідомив заступник командира об’єднаної штурмової бригади "Лють" Артем Лисогор під час ефіру на телеканалі ICTV у межах телемарафону "Єдині новини".

За його словами, протягом останніх тижнів противник значно збільшив кількість штурмових груп та особового складу. Крім того, активніше застосовується бронетехніка.

Попри посилення тиску з боку ворога, українські підрозділи, зокрема бригада "Лють" у взаємодії із Збройними силами України, продовжують утримувати позиції та контролювати ситуацію на напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на цей напрямок вже перекинуто 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка раніше зазнала втрат під час штурмових дій у районах Варварівки та Прилук. Крім того, за даними розвідки, очікується прибуття 55-ї дивізії морської піхоти, сформованої з резервів 5-ї армії РФ, що діє на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Також російське командування планує перекинути до 250 одиниць техніки для підсилення підрозділів, які зазнали значних втрат у попередніх боях. Водночас окупанти змістили основну штурмову активність на південь і південний захід від Гуляйполя. У Силах оборони наголошують, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення населених пунктів Мирне та Чарівне не відповідають дійсності.

