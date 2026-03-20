На Константиновском направлении, которое сейчас считается одним из самых горячих на фронте, фиксируется существенный рост активности российских войск.

Об этом сообщил заместитель командира объединенной штурмовой бригады "Лют" Артем Лысогор во время эфира на телеканале ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".

По его словам, за последние недели противник значительно увеличил количество штурмовых групп и личного состава. Кроме того, более активно применяется бронетехника.

Несмотря на усиление давления со стороны врага, украинские подразделения, в частности, бригада "Лют" во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, продолжают удерживать позиции и контролировать ситуацию на направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук. Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях. В то же время оккупанты сместили основную штурмовую активность к югу и юго-западу от Гуляйполя. В Силах обороны отмечают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате населенных пунктов Мирное и Волшебное не соответствуют действительности.

