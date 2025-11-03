Частина російських піхотинців, яким вдалося проникнути до Покровська, намагається закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. Сили оборони України продовжують оборону міста, однак визнають, що ситуація залишається складною. Про це в етері національного телемарафону заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

Росіяни, що проникли до Покровська, намагаються там облаштуватися

“Ситуація дуже складна, її по-іншому не можна характеризувати. Ворог намагається просочуватися далі, облаштувати спостережні пункти, намагається накопичуватися. Робиться дуже багато речей. Ворог виснажується, ворога нищать, його стає менше”, — сказав військовий.

За словами Цехоцького, у частині районів Покровська росіяни почали займати оборону.

“Не штурмувати, а саме оборону, а ситуація важка, бо [міська] забудова. Треба враховувати, що їх [росіян на Покровському напрямку] за кількістю більше [ніж українців], ситуація тут наростає з серпня 2024 року”, — наголосив офіцер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у нас сформувалася чергова "незламна фортеця" у вигляді Покровска-Мирнограду. Змінити вкрай важку ситуацію там силами декількох відділень навіть найкращих спецпризначенців неможливо. Ми фактично втратили цей укріпрайон тоді, коли ворог дронами серйозно ускладнив нашу логістику. Все, що відбувається після цього – це повільне втрачання бійців і позицій замість вчасного організованого відходу з технікою та іншим спорядженням. Про це розповів аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Експерт зазначає, що цілком зрозумілим виглядає те, що напередодні потенційної зустрічі Трампа-путіна, потім зустрічі Трампа с Сі Цзіньпіном, давати ворогу потужний аргумент у вигляді втрати двох українських міст було не можна.

"Хоча ніколи не погоджуся з тим, що українці мають героїчно гинути у безнадійній ситуації задля сприятливого фону чиїх-то переговорів. Але зараз навіщо ці сталінські накази "Ні кроку назад"?", – зазначає політтехнолог.