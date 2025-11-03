Часть российских пехотинцев, которым удалось проникнуть в Покровск, пытается закрепляться и обустраивать наблюдательные пункты. Силы обороны Украины продолжают оборону города, однако признают, что ситуация остается сложной. Об этом в эфире национального телемарафона заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Россияне, проникшие в Покровск, пытаются там обустроиться

"Ситуация очень сложная, ее по-другому нельзя характеризовать. Враг пытается просачиваться дальше, обустроить наблюдательные пункты, пытается накапливаться. Делается очень многое. Враг истощается, врага уничтожают, его становится меньше", — сказал военный.

По словам Цехоцкого, в части районов Покровска россияне начали занимать оборону.

"Не штурмовать, а именно оборону, а ситуация тяжелая, потому что [городская] застройка. Надо учитывать, что их [россиян на Покровском направлении] по количеству больше [чем украинцев], ситуация здесь нарастает с августа 2024 года", — подчеркнул офицер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что у нас сформировалась очередная "несокрушимая крепость" в виде Покровска-Мирнограда. Сменить крайне тяжелую ситуацию там силами нескольких отделений даже лучших спецназовцев невозможно. Мы фактически потеряли этот укрепрайон тогда, когда враг дронами серьезно усложнил нашу логистику. Все, что происходит после этого – это медленная потеря бойцов и позиций вместо своевременного организованного ухода с техникой и другим снаряжением. Об этом рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Эксперт отмечает, что вполне понятно, что накануне потенциальной встречи Трампа-путина, затем встречи Трампа с Си Цзиньпином, давать врагу мощный аргумент в виде потери двух украинских городов было нельзя.

"Хотя никогда не соглашусь с тем, что украинцы должны героически погибать в безнадежной ситуации ради благоприятного фона чьих-то переговоров. Но сейчас зачем эти сталинские приказы "Ни шагу назад"?" – отмечает политтехнолог.