Росіяни самі почнуть залишати Крим: у РНБО розкрили сценарій деокупації півострова

Україна може створити такі умови, за яких російським військам та цивільному населенню доведеться самостійно залишити тимчасово окупований Крим. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи перспективи визволення півострова.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє не проведення масштабної військової операції з висадкою десанту, а послідовне знищення російської військової інфраструктури та логістики.

Коваленко нагадав, що після окупації Криму Росія перетворила півострів на найбільший військовий плацдарм, через який постачаються підрозділи, що діють на півдні України, насамперед у Запорізькій та Херсонській областях.

Однак останнім часом ця система має всі великі проблеми. Українські сили регулярно завдають ударів по складах боєприпасів, паливних баз, транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, суттєво ускладнюючи забезпечення російських військ.

На думку голови Центру протидії дезінформації, якщо Крим перестане виконувати функції надійного військового хаба, його значення для російської армії різко зменшиться. При цьому постійні атаки на об'єкти постачання поступово створюватимуть на півострові умови, за яких перебування там стане все менш безпечним та комфортним.

Коваленко вважає, що саме такий сценарій здатний змусити окупантів залишити Крим без проведення повномасштабної десантної операції. За його словами, системна руйнація військової логістики та інфраструктури може позбавити Росію можливості ефективно використати півострів як ключову базу для ведення війни проти України.

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