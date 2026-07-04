Россияне сами начнут покидать Крым: в СНБО раскрыли сценарий деоккупации полуострова

Украина может создать такие условия, при которых российским войскам и гражданскому населению придется самостоятельно покинуть временно оккупированный Крым. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя перспективы освобождения полуострова.

Крым. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевую роль в этом процессе играет не проведение масштабной военной операции с высадкой десанта, а последовательное уничтожение российской военной инфраструктуры и логистики.

Коваленко напомнил, что после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в крупнейший военный плацдарм, через который снабжаются подразделения, действующие на юге Украины, прежде всего в Запорожской и Херсонской областях.

Однако в последнее время эта система испытывает все большие проблемы. Украинские силы регулярно наносят удары по складам боеприпасов, топливным базам, транспортной инфраструктуре и объектам энергетики, существенно осложняя обеспечение российских войск.

По мнению главы Центра противодействия дезинформации, если Крым перестанет выполнять функции надежного военного хаба, его значение для российской армии резко снизится. При этом постоянные атаки на объекты снабжения будут постепенно создавать на полуострове условия, при которых пребывание там станет все менее безопасным и комфортным.

Коваленко считает, что именно такой сценарий способен заставить оккупантов покинуть Крым без проведения полномасштабной десантной операции. По его словам, системное разрушение военной логистики и инфраструктуры может лишить Россию возможности эффективно использовать полуостров как ключевую базу для ведения войны против Украины.

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