Росіяни рвуться до міста: у ворога нова тактика

Речник угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що Куп’янськ залишається одним із найгарячіших напрямків фронту.

Ситуація на Купʼянському напрямку

За його словами, російські війська безперервно здійснюють штурмові дії, намагаючись просунутися до міста та витіснити українські підрозділи за річку Оскіл.

Противник активно застосовує тактику малих піхотних груп, а також використовує елементи інфраструктури, зокрема труби, для прихованого проникнення. Втім, більшість таких спроб знищується ще на підходах до позицій.

Трегубов зазначив, що ситуація на напрямку ускладнилася порівняно з попередніми місяцями, однак залишається контрольованою.

Поле бою насичене безпілотниками та різними засобами ураження, що значно ускладнює просування ворога і перетворює його атаки на виснажливу тактику з великими втратами.

у квітні російські війська окупували на 11,9% менше територій, ніж у березні, водночас кількість штурмових дій зросла на 2,2%.

За наявними даними, для захоплення одного квадратного кілометра противнику в середньому необхідно провести близько 36 штурмів. Така інтенсивність бойових дій свідчить про значне виснаження ресурсів при мінімальних територіальних здобутках. Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36% від загального обсягу, що становить приблизно 53 квадратні кілометри. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі за показниками йде Сумська область — близько 30% або 44 квадратні кілометри. На Харківську область припадає 22%, а на Запорізьку область — 12%.

