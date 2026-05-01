Россияне рвутся в город: у врага новая тактика
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне рвутся в город: у врага новая тактика

Российские войска усилили давление на Купянском направлении, пытаясь прорваться в город

1 мая 2026, 23:44
Ткачова Марія

Спикер группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что Купянск остается одним из самых горячих направлений фронта.

Ситуация на Купянском направлении

По его словам, российские войска непрерывно совершают штурмовые действия, пытаясь продвинуться в город и вытеснить украинские подразделения за реку Оскол.

Противник активно применяет тактику малых пехотных групп, а также использует элементы инфраструктуры, в частности трубы для скрытого проникновения. Впрочем, большинство таких попыток уничтожается еще на подходах к позициям.

Трегубов отметил, что ситуация в направлении осложнилась по сравнению с предыдущими месяцами, однако остается контролируемой.

Поле боя насыщено беспилотниками и разными средствами поражения, что значительно усложняет продвижение врага и превращает его атаки в изнурительную тактику с большими потерями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в апреле российские войска оккупировали на 11,9% меньше территорий, чем в марте, в то же время количество штурмовых действий возросло на 2,2%.
По имеющимся данным, для захвата одного квадратного километра противнику в среднем необходимо провести около 36 штурмов. Такая интенсивность боевых действий свидетельствует о значительном истощении ресурсов при минимальных территориальных достижениях. Наибольшее продвижение врага зафиксировано в Донецкой области — 36% от общего объема, что составляет примерно 53 квадратных километра. Это почти вдвое меньше, чем в марте и в 6,5 раза меньше, чем в декабре. Далее по показателям следует Сумская область — около 30% или 44 квадратных километра. На Харьковскую область приходится 22%, а в Запорожскую область — 12%.



Источник: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/20568
