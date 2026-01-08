На Слов’янському напрямку Донеччини противник має підтверджене просування південніше Платонівки. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни розширюють зону наступу: де є новий ризик окупації

"Ворог закріпився на нових позиціях і почав розширювати сіру зону на захід вздовж балки. Працюють обережно, без масових накатів — малими групами по 2–3 рила, з накопиченням у лісосмугах та складках місцевості.

Ключове завдання для них: повзти на захід вздовж лісосмуг і балок, поступово підрізаючи нашу логістику до н.п. Закитне. Це класична схема обрізання для того щоб задушити постачанням і змусити позиції втратити сенс", – повідомив військовий.

За його словами, паралельно очікується підтягування окупантами північного флангу.

"Якщо цей сценарій реалізується, Закитне почне втрачати оперативну важливість так як тримати його стане невигідно через загрозу напівоточення. У такому разі доведеться відходити та проводити перегрупування в районі Кривої Луки, щоб зберегти керованість підрозділів і не дати ворогу замкнути кліщі.

Окремо варто враховувати фактор логістичного вузла в напрямку н.п. Озерне, ворог явно намацує варіанти тиску й там, щоб ускладнити нам маневр і постачання на ширшій ділянці", – наголошує "Мучной".

Він підкреслює, що загалом противник діє методом повільного обрізання та постійного піддавлювання. Без різких рухів, але з чітким розрахунком на те, щоб змусити українських військових приймати швидкі й непрості рішення під тиском обстановки.

