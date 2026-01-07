Добровільної мобілізації в Україні не має бути. Натомість для українців має працювати державний примус, щоб люди не чекали, коли їх бусифікують, а самі йшли під примусом до ТЦК. Таку заяву в етері національного телемарафону зробив військовий журналіст Павло Казарін.

«Має бути сліпий державний примус» – військовий про мобілізацію в Україні

"Повинні розуміти, вже не буде жодної добровільної мобілізації. Завжди на війні, спочатку черги стоять у військомати, а потім державі доводиться шукати людей, яких вона перевдягне форму і відправить в Збройні сили. Тому, по-перше, потрібно збільшувати покарання для тих людей, які викидають повістки.

По-друге, наводити лад з обліком. По-третє, потрібно, щоб замість низового примусу, тобто з боку співробітників ТЦК, щоб на його місце бажано, щоб прийшов такий сліпий державний примус. Тобто, якщо ти розумієш, що викидання повісток у смітник обійдеться тобі в ціну, яку ти не готовий сплачувати, то отримавши повістку, ти сам підеш в ТЦК і тебе ніхто на вулиці бусифікувати не буде", – наголосив Казарін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Київському обласному ТЦК та СП зробили резонансну заяву щодо українців, які ухиляються від служби в армії та не хочуть йти воювати. У відомстві прокоментували інформацію про напади на військовослужбовців ТЦК в Україні та використали досить емоційні звинувачення та вислови.

У Київському ОТЦК наголошують, що у відомствах у більшості своїй працюють ветерани війни, які беззбройні виходять на вулиці для оповіщення населення щодо мобілізації.

"Ухилянт — зрадник. Ухилянт — ворог. Ухилянт — вбивця", – емоційно висловилися у відомстві на офіційній сторінці.