Добровольной мобилизации в Украине не должно быть. Для украинцев же должно работать государственное принуждение, чтобы люди не ждали, когда их бусифицируют, а сами шли под принуждением в ТЦК. Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал военный журналист Павел Казарин.

«Должно быть слепое государственное принуждение» – военный о мобилизации в Украине

"Должны понимать, что уже не будет никакой добровольной мобилизации. Всегда на войне, сначала очереди стоят в армию, а затем государству приходится искать людей, которых она переоденет форму и отправит в Вооруженные силы. Поэтому, во-первых, нужно увеличивать наказание тем людям, которые выбрасывают повестки.

Во-вторых, наводить порядок с учетом. В-третьих, нужно, чтобы вместо низового принуждения, то есть со стороны сотрудников ТЦК, чтобы на его место желательно, чтобы пришло такое слепое государственное принуждение. То есть, если ты понимаешь, что выбрасывание повесток в мусор обойдется тебе в цену, которую ты не готов платить, то получив повестку, ты сам пойдешь в ТЦК и тебя никто на улице бусифицировать не будет", – подчеркнул Казарин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киевском областном ТЦК и СП сделали резонансное заявление по отношению к украинцам, которые уклоняются от службы в армии и не хотят идти воевать. В ведомстве прокомментировали информацию о нападениях на военнослужащих ТЦК в Украине и использовали достаточно эмоциональные обвинения и высказывания.

В Киевском ОТЦК отмечают, что в ведомствах в большинстве своем работают ветераны войны, которые безоружными выходят на улицы для оповещения населения о мобилизации.

"Ухилянт — предатель. Ухилянт — враг. Ухилянт — убийца", — эмоционально высказались в ведомстве на официальной странице.