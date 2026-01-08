На Славянском направлении Донетчины противник имеет подтвержденное продвижение к югу от Платоновки. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне расширяют зону наступления: где есть новый риск оккупации

"Враг закрепился на новых позициях и начал расширять серую зону на запад вдоль балки. Работают осторожно, без массовых накатов — малыми группами по 2-3 рыла, с накоплением в лесных полосах и складках местности.

Ключевая задача для них: ползти на запад вдоль лесополос и балок, постепенно подрезая нашу логистику до н.п. Закидное. Это классическая схема обрезки для того, чтобы задушить поставками и заставить позиции потерять смысл", – сообщил военный.

По его словам, параллельно ожидается подтягивание оккупантами северного фланга.

"Если этот сценарий реализуется, Закитное начнет терять оперативную важность, так как держать его станет невыгодно из-за угрозы полуокружения. В таком случае придется отходить и проводить перегруппировку в районе Кривой Луки, чтобы сохранить управляемость подразделений и не дать врагу запереть клещи.

Отдельно следует учитывать фактор логистического узла в направлении н.п. Озерное, враг явно нащупывает варианты давления и там, чтобы усложнить нам маневр и снабжение на более широком участке", – отмечает "Мучной".

Он подчеркивает, что противник действует методом медленного обрезания и постоянного поддавливания. Без резких движений, но с четким расчетом, чтобы заставить украинских военных принимать быстрые и непростые решения под давлением обстановки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный журналист Павел Казарин подчеркнул, что добровольной мобилизации в Украине не должно быть. Для украинцев же должно работать государственное принуждение, чтобы люди не ждали, когда их бусифицируют, а сами шли под принуждением к ТЦК.

"Должны понимать, уже не будет никакой добровольной мобилизации. Всегда на войне, сначала очереди стоят в военкоматы, а потом государству приходится искать людей, которых она переоденет форму и отправит в Вооруженные силы. Поэтому, во-первых, нужно увеличивать наказание тем людям, которые выбрасывают повестки. Во-вторых, наводить порядок с учетом. В-третьих, нужно, чтобы вместо низового принуждения, то есть со стороны сотрудников ТЦК, чтобы на его место желательно, чтобы пришло такое слепое государственное принуждение.

То есть, если ты понимаешь, что выбрасывание повесток в свалку обойдется тебе в цену, которую ты не готов платить, то получив повестку, ты сам пойдешь в ТЦК и тебя никто на улице бусифицировать не будет", – подчеркнул Казарин.