"Росіяни розширили зону контролю": де "найгарячіша" точка на фронту

На Вовчанському напрямку обстановка залишається вкрай важкою: російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед, зокрема в районі Синельникового. Про це в ефірі розповів начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

Бої за Вовчанськ (фото з відкритих джерел)

За його словами, ситуація біля Вовчанська зараз, імовірно, одна з найбільш напружених на всьому фронті. Російські підрозділи активно намагаються поліпшити свої позиції, включно з територією поруч із містом і поблизу села Синельникове.

Він уточнив, що зруйнованість Вовчанська і неможливість повноцінно обладнати оборонні рубежі ускладнюють становище українських захисників, проте сили оборони утримують лінію. Складнощі також зберігаються і на Великобурлуцькому напрямку.

"Росіянам вдалося кілька днів тому розширити зону контролю, але далі пройти вони не змогли", — повідомив він.

Крім того, Трегубов зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти робили спроби збільшити свій плацдарм біля міста Лиман.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що котрий день поспіль залишається вкрай напруженою ситуація у Донецькій та Запорізькій областях. Так, за останню добу російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема окупанти просунулися в районі Новоуспенівського та Рівнопілля в Запорізькій області, неподалік Гуляйполя. Також ворог мав успіхи в районі Ямполя та біля Новомаркового (північніше Часового Яру) у Донецькій області.

