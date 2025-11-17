"Россияне расширили зону контроля": где "самая горячая" точка на фронте

На Волчанском направлении обстановка остается крайне тяжелой: российские войска продолжают давить и пытаются продвинуться вперед, в том числе в районе Синельниково. Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация у Волчанска сейчас, вероятно, одна из самых напряженных на всем фронте. Российские подразделения активно пытаются улучшить свои позиции, включая территорию рядом с городом и вблизи села Синельниково.

Он уточнил, что разрушенность Волчанская и невозможность полноценно оборудовать оборонные рубежи усложняют положение украинских защитников, однако силы обороны удерживают линию. Сложности также сохраняются и на Великобурлукском направлении.

"Россиянам удалось несколько дней назад расширить зону контроля, но дальше пройти они не смогли", – сообщил он.

Кроме того, Трегубов отметил, что на Лиманском направлении оккупанты предпринимали попытки увеличить свой плацдарм возле города Лиман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что каждый день подряд остается крайне напряженной ситуация в Донецкой и Запорожской областях. Так, за последние сутки у российских захватчиков было продвижение около четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, оккупанты продвинулись в районе Новоуспеновского и Ровнополья в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя. Также враг имел успехи в районе Ямполя и возле Новомаркового (севернее Временного Яра) в Донецкой области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия приближается к одной из самых критичных экономических дат за последние годы. На фоне ужесточения санкций США цены на российскую нефть Urals упали до 36,61 доллара за баррель, что существенно усложняет наполнение бюджета Кремля. По данным Bloomberg, скидка на Urals по Brent достигла рекордных 23,51 доллара и этот разрыв продолжает расти.