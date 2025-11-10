Росіяни раптово знизили натиск у Покровську: у США розповіли, що відбувається

Темпи російського наступу в Покровську та довкола нього на деякий час припинилися, при цьому росіяни продовжують блокувати логістичне забезпечення ЗСУ у Мирнограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

В ISW зазначають, що аналітики не виявили жодних свідчень про те, що російські сили зробили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Це узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темпи наземної активності у Покровському напрямку, щоб розширити логістику та перекинути підкріплення у південний район міста.

Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Ворог лише проводить місії з проникнення до Покровська з південної частини. Джерело також заявило, що росіяни перекидають мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників до Покровська, щоб посилити заходи щодо контролю українських шляхів постачання.

Експерти відзначають, що український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, зазначив, що погана погода, як і раніше, впливає на операції українських безпілотників, як щодо перехоплення логістики, так і завдання ударів по російським групам проникнення. Він заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції лише у певній частині Покровська.

Деякі російські так звані "військори" стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був "охоплений полум'ям", і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко.

Тим часом російські війська успішно перекривають українські логістичні шляхи до Мирнограду, пише ISW.

"Російські війська, швидше за все, продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати Мирноград шляхом продовження проникнень та непрямої стрілянини по українських позиціях та тилах", — йдеться у звіті.

