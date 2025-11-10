logo

Россияне внезапно снизили натиск в Покровске: в США рассказали, что происходит
НОВОСТИ

Россияне внезапно снизили натиск в Покровске: в США рассказали, что происходит

В ISW отмечают, что россияне снизили натиск в Покровске, но блокируют логистику ВСУ в Мирнограде

10 ноября 2025, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Темпы российского наступления в Покровске и вокруг него на некоторое время приостановились, при этом россияне продолжают блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Россияне внезапно снизили натиск в Покровске: в США рассказали, что происходит

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что аналитики не обнаружили никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что российские силы замедлили темпы наземной активности в Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепления в южный район города.

Источник в военной разведке сообщил, что российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город. Враг только проводит миссии по проникновению в Покровск из южной части. Источник также заявил, что россияне перебрасывают минометные расчеты и дополнительных операторов беспилотников в Покровск, чтобы усилить меры по контролю украинских путей снабжения.

Эксперты отмечают, украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, отметил, что плохая погода по-прежнему влияет на операции украинских беспилотников, как по перехвату логистики, так и по нанесению ударов по российским группам проникновения. Он заявил, что украинские силы по-прежнему сохраняют позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска.

Некоторые российские так называемые "военкоры" утверждали, что бои в Покровске не настолько интенсивны, чтобы Покровск был "объят пламенем", и отметили, что пулеметный огонь случается редко.

Тем временем российские войска успешно перекрывают украинские логистические пути в Мирноград, пишет ISW.

"Российские войска, скорее всего, продолжат попытки ослабить способность украинских войск защищать Мирноград путем продолжения проникновений и непрямой стрельбы по украинским позициям и тылам", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Покровск еще не завершена: какие шанс на Западе дают Украине.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-9-2025/
