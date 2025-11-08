logo

BTC/USD

102339

ETH/USD

3438.94

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Битва за Покровск еще не завершена: какие шанс на Западе дают Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Битва за Покровск еще не завершена: какие шанс на Западе дают Украине

Sky News пишет о том, что главное преимущество РФ во время наступления на Покровск - это численность ее войска

8 ноября 2025, 12:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50. Однако в пользу страны-агрессора играет одно важное преимущество – численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в анализе для "Sky News" пишет военный аналитик профессор Майкл Кларк.

Битва за Покровск еще не завершена: какие шанс на Западе дают Украине

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, что Покровск отличается от Бахмута. Если Бахмут имел скорее символическое значение, то Покровск является важным транспортным узлом – автомобильным и железнодорожным, что делает его стратегической целью для обеих сторон.

Кларк говорит, что, если под контролем россиян окажутся эти два северных города-крепости, то они со временем таки захватят Донбасс, чего, в конце концов, они и хотят достичь. Аналитики считает, что в таком случае судьба Славянска и Краматорска будет предрешена.

Эксперт акцентировал, что для ликвидации российского присутствия в Покровске украинским защитникам придется вести сложные городские бои — либо окружать прорывы, либо выбивать захватчиков, захватывая их в плен.

"В опустошенном городском ландшафте это тяжелая работа, и только элитные силы действительно могут это сделать", — подытожил Кларк.

По его мнению, у украинцев есть 50 на 50 шансов удержать город.

По его словам, ключевая проблема Киева — нехватка численности. При этом сейчас, по его мнению, российские подразделения еще не имеют большой огневой мощи, которую могли бы подкрепить численностью — но именно численное давление и возможность укрепить занятые "островки" позиций делает угрозу реальной.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли смысл и дальше удерживать Покровск: на какие города РФ может пойти дальше.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-ukrainian-drones-massive-attack-putin-zelenskyy-trump-12541713?postid=10483741#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости