Битва за Покровск еще не завершена: какие шанс на Западе дают Украине

Шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50. Однако в пользу страны-агрессора играет одно важное преимущество – численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в анализе для "Sky News" пишет военный аналитик профессор Майкл Кларк.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, что Покровск отличается от Бахмута. Если Бахмут имел скорее символическое значение, то Покровск является важным транспортным узлом – автомобильным и железнодорожным, что делает его стратегической целью для обеих сторон.

Кларк говорит, что, если под контролем россиян окажутся эти два северных города-крепости, то они со временем таки захватят Донбасс, чего, в конце концов, они и хотят достичь. Аналитики считает, что в таком случае судьба Славянска и Краматорска будет предрешена.

Эксперт акцентировал, что для ликвидации российского присутствия в Покровске украинским защитникам придется вести сложные городские бои — либо окружать прорывы, либо выбивать захватчиков, захватывая их в плен.

"В опустошенном городском ландшафте это тяжелая работа, и только элитные силы действительно могут это сделать", — подытожил Кларк.

По его мнению, у украинцев есть 50 на 50 шансов удержать город.

По его словам, ключевая проблема Киева — нехватка численности. При этом сейчас, по его мнению, российские подразделения еще не имеют большой огневой мощи, которую могли бы подкрепить численностью — но именно численное давление и возможность укрепить занятые "островки" позиций делает угрозу реальной.

