Битва за Покровськ ще не завершена: які шанси на Заході дають Україні

Шанси України утримати Покровськ оцінюються приблизно як 50/50. Однак на користь країни-агресора грає одна важлива перевага – чисельність, яка дає їй можливість проникати до міста невеликими групами та утримувати "острівці" позицій. Як передає портал "Коментарі", про це в аналізі для Sky News пише військовий аналітик професор Майкл Кларк.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, що Покровськ відрізняється від Бахмута. Якщо Бахмут мав скоріше символічне значення, то Покровськ є важливим транспортним вузлом – автомобільним та залізничним, що робить його стратегічною метою для обох сторін.

Кларк каже, що якщо під контролем росіян опиняться ці два північні міста-фортеці, то вони згодом таки захоплять Донбас, чого, зрештою, вони й хочуть досягти. Аналітики вважає, що в такому разі доля Слов'янська та Краматорська буде вирішена наперед.

Експерт наголосив, що для ліквідації російської присутності в Покровську українським захисникам доведеться вести складні міські бої – або оточувати прориви, або вибивати загарбників, захоплюючи їх у полон.

"У спустошеному міському ландшафті це важка робота, і лише елітні сили справді можуть це зробити", — підсумував Кларк.

На його думку, українці мають 50 на 50 шансів утримати місто.

За його словами, ключова проблема Києва – нестача чисельності. При цьому зараз, на його думку, російські підрозділи ще не мають великої вогневої сили, яку могли б підкріпити чисельністю — але саме чисельний тиск і можливість зміцнити зайняті "острівці" позицій робить загрозу реальною.

