Росіяни пруть, як в останній бій: десантники розповіли, де йдуть найінтенсивніші бої
Росіяни пруть, як в останній бій: десантники розповіли, де йдуть найінтенсивніші бої

У Покровську стає все гарячіше, ворог не припиняє штурми

10 листопада 2025, 16:09
Українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Росіяни пруть, як в останній бій: десантники розповіли, де йдуть найінтенсивніші бої

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що за минулий тиждень українські захисники з 7-го корпусу ДШВ ліквідували 236 російських окупантів, ще 136 отримали поранення. Також українські сили вразили один танк, три бойові броньовані машини та 23 одиниці авто- та мототехніки противника.

Військові наголосили, що Росія продовжує нарощувати кількість штурмів у районі Покровська. Протягом тижня зафіксовано 132 атаки – це майже на 20% більше, ніж минулого тижня.

Практично всі свої сили ворог кидає на спроби закріпитись у багатоповерхових будинках міста, які окупанти прагнуть перетворити на панівні висоти. Українські захисники системно зривають ці спроби, що дозволяє іншим підрозділам Сил оборони продовжувати зачистку у міській забудові.

Найінтенсивніші бої продовжуються в північній частині Покровська, особливо в районі промзони. Шляхи просочування російських підрозділів у цей сектор перебувають під контролем українських сил, що суттєво обмежує можливості ворога поповнювати втрати та перекидати резерви.

"Українські військові стримують ворога, зокрема завдяки багатосмуговій системі оборони. Логістика в Гришиному дозволяє виконувати певні завдання", — додали в ДШВ.

Оборонна операція у Мирнограді також триває. Логістичне забезпечення міста залишається стабільним: поповнення запасів продовольства та боєкомплекту проводиться вчасно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Аналітики відзначають, що продовжується інфільтрація російських загарбників у Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично у всіх точках міста, так і їх знищення.




