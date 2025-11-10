logo

Россияне прут, как в последний бой: десантники рассказали, где идут самые интенсивные бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне прут, как в последний бой: десантники рассказали, где идут самые интенсивные бои

В Покровске становится все горячее, враг не прекращает штурмы

10 ноября 2025, 16:09
Автор:
Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Россияне прут, как в последний бой: десантники рассказали, где идут самые интенсивные бои

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что за прошедшую неделю украинские защитники из 7-го корпуса ДШВ ликвидировали 236 российских оккупантов, еще 136 — получили ранения. Также украинские силы поразили один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы авто- и мототехники противника.

Военные отметили, что Россия продолжает наращивать количество штурмов в районе Покровска. В течение недели зафиксировано 132 атаки – это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

Практически все свои силы враг бросает на попытки закрепиться в многоэтажных домах города, которые оккупанты стремятся превратить в господствующие высоты. Украинские защитники системно срывают эти попытки, что позволяет другим подразделениям Сил обороны продолжать зачистку в городской застройке.

Самые интенсивные бои продолжаются в северной части Покровска, особенно в районе промзоны. Пути просачивания российских подразделений в этот сектор находятся под контролем украинских сил, что существенно ограничивает возможности врага пополнять потери и перебрасывать резервы.

"Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи", — добавили в ДШВ.

Оборонительная операция в Мирнограде также продолжается. Логистическое обеспечение города остается стабильным: пополнение запасов продовольствия и боекомплекта проводится вовремя.

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровск не находится в окружении, а Мирноград – под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

Аналитики отмечают, продолжается инфильтрация российских захватчиков в Покровск, где осуществляется как их фиксация практически во всех точках города, так и их уничтожение.




