Росіяни просунулися на фронті: подробиці

Військові розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

28 жовтня 2025, 23:33
Ситуація на фронті складна — військові повідомили про просування ворога. Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда. Там тривають вуличні бої.

Росіяни просунулися на фронті: подробиці

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов опублікував інформацію речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала. За його словами, російським окупантам вдалося прорватися на околиці міста Мирноград на Покровському напрямку. 

“Українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди”, — повідомив він.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” підтвердив інформацію.

“Нічого хорошого та позитивного в Покровську та Мирнограді. У мене все”, — коротко прокоментував він.

За даними платформи DeepState, окупанти намагаються закріпитися на околицях Мирнограду. 

“Останні дні ворог активно на техніці з півночі та сходу намагається закріпитися на околицях міста. Тривають вуличні бої. Сили Оборони України роблять все можливе — знищують техніку та десант, але фактор погіршення погодних умов робить своє”, — йдеться у повідомленні.

Росіяни просунулися на фронті: подробиці - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що тенденція на фронті зараз не на користь України. Ворог просувається по всій лінії, контрштурми нагадують більше “конвульсивні рішення”, ніж тактичні. 

Про це розповів мер Генічеська, військовий з позивним “Осмáн” Станіслав Бунятов.  За його словами, зупинити фронт може реальна “кілл-зона”. Військовий зазначив, що тільки добре пропрацьована кілл-зона з лініями пасивного та активного загородження, масштабування підрозділів БПЛА і серйозний підхід до навчання операторів разом з продуманими укріпленнями дають нам шанс стабілізувати фронт і дійти до переговорів.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22670
