logo_ukra

BTC/USD

110849

ETH/USD

3989.9

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бійці ЗСУ різко висловилися про підготовку до переговорів: єдине рішення, яке заморозить фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

Бійці ЗСУ різко висловилися про підготовку до переговорів: єдине рішення, яке заморозить фронт

Військовий Станіслав Бунятов розповів, які рішення допоможуть стримати просування ворога та заморозити фронт

20 жовтня 2025, 23:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Тенденція на фронті зараз не на користь України. Ворог просувається по всій лінії, контрштурми нагадують більше “конвульсивні рішення”, ніж тактичні.

Бійці ЗСУ різко висловилися про підготовку до переговорів: єдине рішення, яке заморозить фронт

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів мер Генічеська, військовий з позивним “Осмáн” Станіслав Бунятов.  За його словами, зупинити фронт може реальна “кілл-зона”. 

“Не та, що рухається в бік наших позицій, а щільна зона стримування, що забезпечить заморозку фронту та дасть час для маневру”, — пояснив військовий. 

За його словами, для її створення потрібно припинити перекидати підрозділи з зони в зону, адже кожен “організм” створює комфортні для себе умови. Також, як вказав військовий, потрібне масштабування підрозділів БПЛА в середині бригад, контроль якості підготовки та оцінка результатів на полі бою.

“Ударні БПЛА повинні працювати на знищення укриттів і позицій противника, створюючи “сіру зону” — зону, в якій сили ворога не можуть закріпитися, а інші екіпажі, разом з артилерією, мають “хірургічно” зрізати ворогів, які намагаються просочитися через кілл-зону до наших позицій і там закріпитися”, — пояснив Бунятов.

По фортифікаціях, як зазначив військовий, і так все зрозуміло — вони мають бути якісні та багаторівневі укріплення з урахуванням нових умов війни.

“Висновок простий: в нинішніх умовах ми не здатні воювати “піхота на піхоту” — тільки добре пропрацьована кілл-зона з лініями пасивного та активного загородження, масштабування підрозділів БПЛА і серйозний підхід до навчання операторів разом з продуманими укріпленнями дають нам шанс стабілізувати фронт і дійти до переговорів. Поки ворог просувається з прийнятними для себе втратами — про переговори ічкерійського зразка мови немає”, — підсумував військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати вимагають розповісти подробиці про хід мирного процесу. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9807
Теги:

Новини

Всі новини