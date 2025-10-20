Бійці ЗСУ різко висловилися про підготовку до переговорів: єдине рішення, яке заморозить фронт

Тенденція на фронті зараз не на користь України. Ворог просувається по всій лінії, контрштурми нагадують більше “конвульсивні рішення”, ніж тактичні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів мер Генічеська, військовий з позивним “Осмáн” Станіслав Бунятов. За його словами, зупинити фронт може реальна “кілл-зона”.

“Не та, що рухається в бік наших позицій, а щільна зона стримування, що забезпечить заморозку фронту та дасть час для маневру”, — пояснив військовий.

За його словами, для її створення потрібно припинити перекидати підрозділи з зони в зону, адже кожен “організм” створює комфортні для себе умови. Також, як вказав військовий, потрібне масштабування підрозділів БПЛА в середині бригад, контроль якості підготовки та оцінка результатів на полі бою.

“Ударні БПЛА повинні працювати на знищення укриттів і позицій противника, створюючи “сіру зону” — зону, в якій сили ворога не можуть закріпитися, а інші екіпажі, разом з артилерією, мають “хірургічно” зрізати ворогів, які намагаються просочитися через кілл-зону до наших позицій і там закріпитися”, — пояснив Бунятов.

По фортифікаціях, як зазначив військовий, і так все зрозуміло — вони мають бути якісні та багаторівневі укріплення з урахуванням нових умов війни.

“Висновок простий: в нинішніх умовах ми не здатні воювати “піхота на піхоту” — тільки добре пропрацьована кілл-зона з лініями пасивного та активного загородження, масштабування підрозділів БПЛА і серйозний підхід до навчання операторів разом з продуманими укріпленнями дають нам шанс стабілізувати фронт і дійти до переговорів. Поки ворог просувається з прийнятними для себе втратами — про переговори ічкерійського зразка мови немає”, — підсумував військовий.

