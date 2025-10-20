Бойцы ВСУ резко высказались о подготовке к переговорам: единственное решение, которое заморозит фронт

Тенденция на фронте сейчас не в пользу Украины. Враг продвигается по всей линии, контрштурмы напоминают больше "конвульсивные решения", чем тактические.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал мэр Геническа, военный с позывным "Осмaн" Станислав Бунятов. По его словам, остановить фронт может реальная "килл-зона".

"Не движущаяся в сторону наших позиций, а плотная зона сдерживания, которая обеспечит заморозку фронта и даст время для маневра", — пояснил военный.

По его словам, для ее создания нужно прекратить перебрасывать подразделения из зоны в зону, ведь каждый "организм" создает комфортные для себя условия. Также, как указал военный, необходимо масштабирование подразделений БПЛА внутри бригад, контроль качества подготовки и оценка результатов на поле боя.

"Ударные БПЛА должны работать на уничтожение укрытий и позиций противника, создавая "серую зону" — зону, в которой силы врага не могут закрепиться, а другие экипажи, вместе с артиллерией, должны "хирургически" срезать врагов, которые пытаются проникнуть через килл-зону в наши позиции и там закрепиться”, — пояснил Бунятов.

По фортификациям, как отметил военный, и так все понятно – они должны быть качественными и многоуровневыми укреплениями с учетом новых условий войны.

"Вывод прост: в нынешних условиях мы не способны воевать "пехота на пехоту" — только хорошо проработанная килл-зона с линиями пассивного и активного заграждения, масштабирование подразделений БПЛА и серьезный подход к обучению операторов вместе с продуманными укреплениями дают нам шанс стабилизировать фронт и дойти до переговоров. Пока враг продвигается с приемлемыми для себя потерями – о переговорах ичкерийского образца речи нет”, — подытожил военный.

