Война с Россией Россияне продвинулись на фронте: подробности
Россияне продвинулись на фронте: подробности

Военные рассказали о ситуации на Покровском направлении

28 октября 2025, 23:33
Кречмаровская Наталия

Ситуация на фронте сложная – военные сообщили о продвижении врага. Россияне на Покровском направлении вошли в окрестности Мирнограда. Там продолжаются уличные бои.

Россияне продвинулись на фронте: подробности

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов опубликовал информацию спикера группировки войск "Восток" Григория Шаповала. По его словам, российским оккупантам удалось прорваться в окрестности города Мирноград на Покровском направлении.

"Украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения", — сообщил он.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" подтвердил информацию.

"Ничего хорошего и положительного в Покровске и Мирнограде. У меня все", — кратко прокомментировал он.

По данным платформы DeepState, оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Мирнограда.

"Последние дни враг активно на технике с севера и востока пытается закрепиться в окрестностях города. Продолжаются уличные бои. Силы Обороны Украины делают все возможное — уничтожают технику и десант, но фактор ухудшения погодных условий делает свое", — говорится в сообщении.

Россияне продвинулись на фронте: подробности - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что тенденция на фронте сейчас не в пользу Украины. Враг продвигается по всей линии, контрштурмы напоминают более "конвульсивные решения", чем тактические.

Об этом рассказал мэр Геническа, военный с позывным "Осмaн" Станислав Бунятов. По его словам, остановить фронт может реальная "килл-зона". Военный отметил, что только хорошо проработанная килл-зона с линиями пассивного и активного ограждения, масштабирование подразделений БПЛА и серьезный подход к обучению операторов вместе с продуманными укреплениями дают нам шанс стабилизировать фронт и дойти до переговоров.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22670
