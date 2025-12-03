“Росіяни прорвали оборону в районі Лиману”: що відомо

Рубрики
Російське військове командування заявило про нібито “прорив” фронту в районі Лимана. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію.
Зазначається, що за даними 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад ЗСУ, а також Третього армійського корпусу, оборона Лимана стала й керована. Українські воїни, як уточнюють аналітики, щоденно відбивають до 40 штурмів на підступах до міста, не дозволяючи російським підрозділам зайти всередину.
У Центрі пояснили, що за останній місяць ворог неодноразово намагався інфільтруватися малими групами на околицях Лимана. Усі ці групи були знищені або взяті в полон.
Аналітики ЦПД зазначають, що українські захисники продовжують утримувати зайняті рубежі на Лиманському напрямку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін продовжує поширювати фейк про “заблокованих 15 батальйонів ЗСУ на лівому березі від Купʼянська”. Президент країни-агресора заявив, що війська РФ нібито “приступили до їх ліквідації”.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що жодного оточення українських сил у районі Куп’янська-Вузлового немає.