“Росіяни прорвали оборону в районі Лиману”: що відомо

Російське військове командування заявило про нібито “прорив” фронту в районі Лимана. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що за даними 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад ЗСУ, а також Третього армійського корпусу, оборона Лимана стала й керована. Українські воїни, як уточнюють аналітики, щоденно відбивають до 40 штурмів на підступах до міста, не дозволяючи російським підрозділам зайти всередину.

У Центрі пояснили, що за останній місяць ворог неодноразово намагався інфільтруватися малими групами на околицях Лимана. Усі ці групи були знищені або взяті в полон.

“За чотири роки Герасімов “спалив” свою армію, не взявши під контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лимана, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи”, — пояснив командир 63-ї ОМБр полковник Павло Юрчук.

Аналітики ЦПД зазначають, що українські захисники продовжують утримувати зайняті рубежі на Лиманському напрямку.

“Прорив” під Лиманом — це чергова інформаційна операція РФ, покликана приховати власні втрати та створити ілюзію успіхів на тлі міжнародних переговорів”, — резюмували у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін продовжує поширювати фейк про “заблокованих 15 батальйонів ЗСУ на лівому березі від Купʼянська”. Президент країни-агресора заявив, що війська РФ нібито “приступили до їх ліквідації”.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що жодного оточення українських сил у районі Куп’янська-Вузлового немає.



