"Россияне прорвали оборону в районе Лимана": что известно

Кречмаровская Наталия
Российское военное командование заявило о якобы "прорыве" фронта в районе Лимана. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что по данным 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также Третьего армейского корпуса оборона Лимана стала и управляема. Украинские воины, как уточняют аналитики, ежедневно отбивают до 40 штурмов на подступах к городу, не разрешая российским подразделениям зайти внутрь.
В Центре объяснили, что за последний месяц враг неоднократно пытался инфильтрироваться малыми группами в окрестностях Лимана. Все эти группы были уничтожены или взяты в плен.
Аналитики ЦПД отмечают, что украинские защитники продолжают удерживать занятые рубежи на Лиманском направлении.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин продолжает распространять фейк о "заблокированных 15 батальонах ВСУ на левом берегу от Купянска". Президент страны-агрессора заявил, что войска РФ якобы "приступили к их ликвидации".
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что никакого окружения украинских сил в районе Купянска-Узлового нет.