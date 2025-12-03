logo

"Россияне прорвали оборону в районе Лимана": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Россияне прорвали оборону в районе Лимана": что известно

Россияне распространяют очередной фейк о ситуации на фронте

3 декабря 2025, 19:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российское военное командование заявило о якобы "прорыве" фронта в районе Лимана. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию.

"Россияне прорвали оборону в районе Лимана": что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что по данным 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также Третьего армейского корпуса оборона Лимана стала и управляема. Украинские воины, как уточняют аналитики, ежедневно отбивают до 40 штурмов на подступах к городу, не разрешая российским подразделениям зайти внутрь.

В Центре объяснили, что за последний месяц враг неоднократно пытался инфильтрироваться малыми группами в окрестностях Лимана. Все эти группы были уничтожены или взяты в плен.

"За четыре года Герасимов сжег свою армию, не взяв под контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", — пояснил командир 63-й ОМБр полковник Павел Юрчук.

Аналитики ЦПД отмечают, что украинские защитники продолжают удерживать занятые рубежи на Лиманском направлении.

"Прорыв" под Лиманом – это очередная информационная операция РФ, призванная скрыть собственные потери и создать иллюзию успехов на фоне международных переговоров”, — резюмировали Центр противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин продолжает распространять фейк о "заблокированных 15 батальонах ВСУ на левом берегу от Купянска". Президент страны-агрессора заявил, что войска РФ якобы "приступили к их ликвидации".

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что никакого окружения украинских сил в районе Купянска-Узлового нет.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16416
