Росіяни прорвали нову ділянку українського кордону: подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни прорвали нову ділянку українського кордону: подробиці

Окупанти переходять кордон та просунулися в Харківській області

10 листопада 2025, 19:26
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російські війська мають невеликі успіхи просування у Харківській області. До того ж вони користуються ділянками “сірої зони”, де немає постійної присутності ні російських, ні українських військ. 

Росіяни прорвали нову ділянку українського кордону: подробиці

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев розповів, чим це небезпечно. 

“У районі Бологівки у Харківській області противник знову перетнув державний кордон. Подія пройшла майже непоміченою у ЗМІ”, — зазначив він. 

Військовий пояснив, що уздовж частини лінії кордону існує так звана “буферна зона” — близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується Росія.

“Крім того, ворог нещодавно трохи просунувся в самому Вовчанську. Нагадаю, що в планах РФ є задум з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій”, — пояснив він. 

На думку військового, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям.

“Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час”, — підсумував Немічев.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області. 

Народна депутатка України Мар'яна Безугла навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ. За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення про оборону.




Джерело: https://t.me/natsionalKharkiv/6730
