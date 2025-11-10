Росіяни прорвали нову ділянку українського кордону: подробиці

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російські війська мають невеликі успіхи просування у Харківській області. До того ж вони користуються ділянками “сірої зони”, де немає постійної присутності ні російських, ні українських військ.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев розповів, чим це небезпечно.
Військовий пояснив, що уздовж частини лінії кордону існує так звана “буферна зона” — близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується Росія.
На думку військового, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області.
Народна депутатка України Мар'яна Безугла навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ. За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення про оборону.