Главная Новости Общество Война с Россией Россияне прорвали новый участок украинской границы: подробности
НОВОСТИ

Россияне прорвали новый участок украинской границы: подробности

Оккупанты переходят границу и продвинулись в Харьковской области

10 ноября 2025, 19:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска имеют небольшие успехи в Харьковской области. К тому же они пользуются участками серой зоны, где нет постоянного присутствия ни российских, ни украинских войск.

Россияне прорвали новый участок украинской границы: подробности

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев рассказал, чем это опасно.

"В районе Бологовки в Харьковской области противник снова пересек государственную границу. Событие прошло почти незамеченным в СМИ", — отметил он.

Военный объяснил, что вдоль части линии границы существует так называемая буферная зона — около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется Россия.

Россияне прорвали новый участок украинской границы: подробности - фото 2

"Кроме того, враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске. Напомню, что в планах РФ есть замысел соединить группировку в Волчанске и Двуречной. Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям", — пояснил он.

По мнению военного, если противнику не удастся взять Купянск, он вероятнее всего переключит свои силы именно на это направление.

"Нужно действовать и укреплять оборону, пока есть время", — подытожил Немичев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, ситуация на фронте остается сложной — увеличивается зона поражения дронами, оккупанты давят в Донецкой области. Однако угрожающая ситуация и в Днепропетровской области.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая привела аналитику DeepState, что РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск. По словам народной депутатки, в Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решение об обороне.




Источник: https://t.me/natsionalKharkiv/6730
