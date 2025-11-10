Россияне прорвали новый участок украинской границы: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска имеют небольшие успехи в Харьковской области. К тому же они пользуются участками серой зоны, где нет постоянного присутствия ни российских, ни украинских войск.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев рассказал, чем это опасно.
Военный объяснил, что вдоль части линии границы существует так называемая буферная зона — около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется Россия.
По мнению военного, если противнику не удастся взять Купянск, он вероятнее всего переключит свои силы именно на это направление.
Напомним: портал "Комментарии" писал, ситуация на фронте остается сложной — увеличивается зона поражения дронами, оккупанты давят в Донецкой области. Однако угрожающая ситуация и в Днепропетровской области.
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая привела аналитику DeepState, что РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск. По словам народной депутатки, в Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решение об обороне.