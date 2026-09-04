Росіяни «промацують» оборону на ще одній ділянці фронту: прикордонники зробили заяву

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Кравцев Сергей
Російські війська активізували спроби розвідати українську оборону у Вовчанській громаді Харківської області. Окупанти атакують позиції Сил оборони та намагаються знайти можливості для подальшого просування, однак поки що платять за ці дії значними втратами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За його словами, активність російських військових на цій ділянці особливо помітна приблизно протягом останнього тижня. Окупанти намагаються "прощупувати" українські позиції, зокрема атакують оборонні смуги, де діють підрозділи ДПСУ.
Речник не виключає, що російські військові таким чином намагаються створити умови для майбутнього просування. Активність противника у Вовчанській громаді спостерігається ще від початку року, зокрема на напрямку Дігтярного.
Водночас, за словами Демченка, за цей період росіянам не вдалося досягти значних успіхів. Спроби проникнення в українську оборону супроводжуються втратами серед особового складу.
Українські військові також продовжують завдавати ударів по російській логістиці та засобах ураження, які використовуються для атак по українській території.
Таким чином, активність РФ у Вовчанській громаді наразі більше схожа на спроби знайти слабкі місця в українській обороні, ніж на масштабний прорив. Сили оборони продовжують утримувати позиції та протидіяти спробам окупантів розширити зону контролю.
Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ підбирається ближче: де окупанти просунулися на Запоріжжі.