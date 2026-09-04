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Росіяни «промацують» оборону на ще одній ділянці фронту: прикордонники зробили заяву

Російські підрозділи намагаються атакувати українські позиції та проникати в смугу оборони, однак зазнають значних втрат і потрапляють у полон.

4 вересня 2026, 15:42
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Кравцев Сергей

Російські війська активізували спроби розвідати українську оборону у Вовчанській громаді Харківської області. Окупанти атакують позиції Сил оборони та намагаються знайти можливості для подальшого просування, однак поки що платять за ці дії значними втратами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Росіяни «промацують» оборону на ще одній ділянці фронту: прикордонники зробили заяву

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, активність російських військових на цій ділянці особливо помітна приблизно протягом останнього тижня. Окупанти намагаються "прощупувати" українські позиції, зокрема атакують оборонні смуги, де діють підрозділи ДПСУ.

"Ворог намагається атакувати позиції українських захисників, у тому числі підрозділів Державної прикордонної служби в наших смугах оборони, але при цьому ворог несе значні втрати", — розповів Демченко.

Речник не виключає, що російські військові таким чином намагаються створити умови для майбутнього просування. Активність противника у Вовчанській громаді спостерігається ще від початку року, зокрема на напрямку Дігтярного.

Водночас, за словами Демченка, за цей період росіянам не вдалося досягти значних успіхів. Спроби проникнення в українську оборону супроводжуються втратами серед особового складу.

"Ворог намагається інфільтруватися, але він несе великі втрати, як убитими, так і пораненими. Велика кількість окупантів потрапляє в полон", — заявив представник ДПСУ.

Українські військові також продовжують завдавати ударів по російській логістиці та засобах ураження, які використовуються для атак по українській території.

Таким чином, активність РФ у Вовчанській громаді наразі більше схожа на спроби знайти слабкі місця в українській обороні, ніж на масштабний прорив. Сили оборони продовжують утримувати позиції та протидіяти спробам окупантів розширити зону контролю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ підбирається ближче: де окупанти просунулися на Запоріжжі.




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