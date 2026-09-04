Россияне «прощупывают» оборону на еще одном участке фронта: пограничники сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские войска активизировали попытки разведать украинскую оборону в Волчанской общине Харьковской области. Оккупанты атакуют позиции Сил обороны и пытаются найти возможности для дальнейшего продвижения, однако пока платят за эти действия значительными потерями. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, активность российских военных на этом участке особенно заметна примерно в течение последней недели. Оккупанты пытаются "прощупывать" украинские позиции, в том числе атакуют оборонительные полосы, где действуют подразделения ГПСУ.
Спикер не исключает, что российские военные таким образом пытаются создать условия для предстоящего продвижения. Активность противника в Волчанской общине наблюдается еще с начала года, в частности, на направлении Дегтярного.
В то же время, по словам Демченко, за этот период россиянам не удалось добиться значительных успехов. Попытки проникновения в украинскую оборону сопровождаются потерями личного состава.
Украинские военные также продолжают наносить удары по российской логистике и средствам поражения, которые используются для атак по украинской территории.
Таким образом, активность РФ в Волчанской общине больше похожа на попытки найти слабые места в украинской обороне, чем на масштабный прорыв. Силы обороны продолжают удерживать позиции и противодействовать попыткам окупантов расширить зону контроля.
Также издание "Комментарии" сообщало – РФ подбирается поближе: где кафиры продвинулись на Запорожье.