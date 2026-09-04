Россияне «прощупывают» оборону на еще одном участке фронта: пограничники сделали заявление

Российские войска активизировали попытки разведать украинскую оборону в Волчанской общине Харьковской области. Оккупанты атакуют позиции Сил обороны и пытаются найти возможности для дальнейшего продвижения, однако пока платят за эти действия значительными потерями. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, активность российских военных на этом участке особенно заметна примерно в течение последней недели. Оккупанты пытаются "прощупывать" украинские позиции, в том числе атакуют оборонительные полосы, где действуют подразделения ГПСУ.

"Враг пытается атаковать позиции украинских защитников, в том числе подразделений Государственной пограничной службы в наших полосах обороны, но при этом враг несет значительные потери", — рассказал Демченко.

Спикер не исключает, что российские военные таким образом пытаются создать условия для предстоящего продвижения. Активность противника в Волчанской общине наблюдается еще с начала года, в частности, на направлении Дегтярного.

В то же время, по словам Демченко, за этот период россиянам не удалось добиться значительных успехов. Попытки проникновения в украинскую оборону сопровождаются потерями личного состава.

"Враг пытается инфильтрироваться, но он несет большие потери, как убитыми, так и ранеными. Большое количество окупантов попадает в плен", — заявил представитель ГПСУ.

Украинские военные также продолжают наносить удары по российской логистике и средствам поражения, которые используются для атак по украинской территории.

Таким образом, активность РФ в Волчанской общине больше похожа на попытки найти слабые места в украинской обороне, чем на масштабный прорыв. Силы обороны продолжают удерживать позиции и противодействовать попыткам окупантов расширить зону контроля.

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