РФ підбирається ближче: де окупанти просунулися на Запоріжжі

Російські війська продовжують шукати можливості для просування на Запорізькому напрямку. За даними українського моніторингового проєкту DeepState, окупанти змогли покращити своє тактичне положення одразу на кількох ділянках фронту.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків, Гуляйпільського та Варварівки", — повідомили аналітики.

Йдеться про населені пункти, розташовані в різних громадах Запорізької області. Малі Щербаки входять до Степногірської селищної громади Василівського району. Гуляйпільське розташоване в межах Гуляйпільської міської громади Пологівського району, а Варварівка – у Воздвижівській сільській громаді того ж району.

Таким чином, повідомлення DeepState свідчить про активізацію російських підрозділів одразу на кількох напрямках Запорізької області. Водночас інформація аналітиків стосується саме зафіксованого просування, а не заяви про захоплення зазначених населених пунктів.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається динамічною. Російські війська намагаються використовувати локальні успіхи для подальшого тиску на українські позиції, тоді як Сили оборони продовжують утримувати оборонні рубежі.

Особливу увагу привертає район Гуляйполя та прилеглих населених пунктів, який залишається одним із важливих напрямків бойових дій у регіоні. Будь-яке тактичне просування тут може впливати на подальшу конфігурацію фронту.

Водночас оцінювати масштаб змін лише за одним оновленням карти не варто. Для розуміння ситуації необхідні подальші дані про характер і глибину просування російських підрозділів.

DeepState регулярно оновлює карту бойових дій на основі доступної інформації. Офіційного повідомлення українського військового командування про зміну ситуації саме біля всіх трьох населених пунктів наразі не наведено.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія захопила місто біля Покровська: DeepState повідомив про нове просування окупантів.



