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РФ подбирается поближе: где оккупанты продвинулись на Запорожье

Аналитики DeepState зафиксировали новое продвижение российских войск вблизи Малых Щербаков, Гуляйпольского и Варваровки

4 сентября 2026, 14:53
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Кравцев Сергей

Российские войска продолжают искать возможности для продвижения в Запорожском направлении. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, оккупанты смогли улучшить свое тактическое положение сразу на нескольких участках фронта.

РФ подбирается поближе: где оккупанты продвинулись на Запорожье

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков, Гуляйпольского и Варваровки", — сообщили аналитики.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных в разных общинах Запорожской области. Малые Щербаки входят в Степногорскую поселковую общину Васильевского района. Гуляйпольское расположено в пределах Гуляйпольского городского общества Пологовского района, а Варваровка – в Воздвиженской сельской общине того же района.

Таким образом, сообщение DeepState свидетельствует об активизации российских подразделений на нескольких направлениях Запорожской области. В то же время, информация аналитиков касается именно зафиксированного продвижения, а не заявления о захвате указанных населенных пунктов.

Ситуация в Запорожском направлении остается динамичной. Российские войска пытаются использовать локальные успехи для дальнейшего давления на украинские позиции, в то время как Силы обороны продолжают удерживать оборонные рубежи.

Особое внимание привлекает район Гуляйполя и близлежащих населенных пунктов, остающийся одним из важных направлений боевых действий в регионе. Любое тактическое продвижение здесь может повлиять на дальнейшую конфигурацию фронта.

В то же время, оценивать масштаб изменений только по одному обновлению карты не стоит. Для понимания ситуации необходимы дальнейшие данные о характере и глубине продвижения русских подразделений.

DeepState регулярно обновляет карту боевых действий на основе доступной информации. Официальное сообщение украинского военного командования об изменении ситуации именно у всех трех населенных пунктов пока не приведено.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия захватила город у Покровска: DeepState сообщил о новом продвижении оккупантов.




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