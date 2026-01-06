Росіяни поширюють новину про угоду: на що США згодилися обміняти Україну

Після Венесуели росіяни запускають міф про обмін Тайваню на Україну. Роспропаганда пояснює ситуацію з викраденням Мадуро дуже хитрим терміном – конклюдентною угодою, тобто угодою, яку ніби ніхто не підписував, але яка діє. І суть цієї угоди – обмін Тайваню на Україну. Наша проблема полягає в непомірній кількості дурнів, які готові вестися на цей словесний понос. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

"Роспропаганда кілька днів настирливо шукала, як свою поразку в Каракасі, перевести в перемогу. І тут, синхронно, з двох таборів – воєнкорів і лібералів ми почули цю версію. Першою її озвучила воєнкор Кашеварова, це підхопили інші, а потім інтелектуального фльору додав Володимир Пастухов. Він же й запропонував поговорити про угоду", – зазначив експерт.

На його думку, ця версія не витримує жодної критики, як мінімум тому, що станом на зараз Трамп не збирається ні в якому разі здавати Тайвань. Навіть теоретичні розмови про це перед листопадовими виборами убʼють рейтинг республіканців. Зрештою питання захисту Тайваню поки має двопартійний консенсус. Простіше кажучи, такі роздуми – це класичний конспірологічна маячня. Але цей маразм, на жаль, починають транслювати наші конспірологи.

Окремо Вадим Денисенко звернув увагу на те, що ця вся конспірологічна муть має важливе внутрішньо російське значення. Політичний блок Кремля явно схвильований ростом кількості тих, хто вважає, що війну пора завершувати вже зараз. І вони судорожно намацують новий гранд-наратив, який дав би можливість зупинити зростання кількості тих, хто хоче зупинки війни. Тут проблема не лише в кількості, але й у тому, що кількість може перерости в мовчазне несприйняття дій влади, яке може посилюватися на фоні реального і обовʼязкового погіршення життя вже сьогодні.

"Напад" України на Валдай, був першою ластівкою таких пошуків, мовляв треба мобілізуватися, бо українці хотіли вбити самого Путіна. Звичайно, там головним мотивом був зрив переговорів, але бічна лінія була направлена саме на мобілізацію суспільства. Але в питанні мобілізації, це явно не спрацювало. Зараз іде спроба розповісти, що ще трошечки і Росія знову поверне собі велич. А те, що логіки в цьому мало — не страшно", – зазначив політолог.

