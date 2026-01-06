Россияне распространяют новость о соглашении: на что США согласились обменять Украину

После Венесуэлы россияне запускают миф об обмене Тайваня на Украину. Роспропаганда объясняет ситуацию с похищением Мадуро очень хитрым термином – конклюдентным соглашением, то есть соглашением, которое будто никто не подписывал, но действующим. И суть этого соглашения – обмен Тайваня на Украину. Наша проблема заключается в непомерном количестве дураков, готовых вестись на этот словесный понос. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

США и РФ. Фото: из открытых источников

"Роспропаганда несколько дней настойчиво искала, как свое поражение в Каракасе, перевести в победу. И здесь, синхронно, из двух лагерей – военкоров и либералов мы услышали эту версию. Первой ее озвучила военкор Кашеварова, это подхватили другие, а затем интеллектуальный флер добавил Владимир Пастухов. Он же предложил поговорить о соглашении", – отметил эксперт.

По его мнению, эта версия не выдерживает ни одной критики, как минимум потому, что по состоянию на данный момент Трамп не собирается ни в коем случае сдавать Тайвань. Даже теоретические разговоры об этом перед ноябрьскими выборами убьют рейтинг республиканцев. В конце концов, вопрос защиты Тайваня пока имеет двухпартийный консенсус. Проще говоря, такие размышления – это классический конспирологический бред. Но этот маразм, к сожалению, начинают транслировать наши конспирологи.

Отдельно Вадим Денисенко обратил внимание на то, что эта вся конспирологическая муть имеет важное внутрироссийское значение. Политический блок Кремля явно взволнован ростом числа тех, кто считает, что войну пора завершать уже сейчас. И они судорожно нащупывают новый гранд-нарратив, который дал бы возможность остановить рост числа тех, кто хочет остановки войны. Здесь проблема не только в количестве, но и в том, что количество может перерасти в молчаливое невосприятие действий власти, которое может усиливаться на фоне реального и обязательного ухудшения жизни уже сегодня.

"Нападение" Украины на Валдай, было первой ласточкой таких поисков, мол, надо мобилизоваться, потому что украинцы хотели убить самого Путина. Конечно, там главным мотивом был срыв переговоров, но боковая линия направлена именно на мобилизацию общества. Но в вопросе мобилизации это явно не сработало. Сейчас идет попытка рассказать, что еще немного и Россия снова вернет себе величие. А то, что логики в этом мало – не страшно", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — как Украине удержать фронт в 2026 году: действительно ли велик риск прорыва россиян.



