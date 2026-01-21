Сьогодні близько 10-ї ранку у південних областях України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою ударів крилатими ракетами з тимчасово окупованого Криму. За даними моніторингових каналів, окупанти вже два дні поспіль запускають ракети Х-22, які вважаються більше небезпечними через свою неточність.

Росіяни почали запускати небезпечні та неточні ракети: що відомо

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у бік Миколаєва, де пізніше пролунав вибух.

За даними блогера з ніком "Николаевский Ванек", удар стався по селу в Миколаївській області саме ракетою Х-22, як і учора. За його даними після учорашнього удару було знайдено відповідні уламки цієї ракети.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, у чому саме небезпека цих ракет. Зазначається, що ці ракети взагалі призначалися для знищення авіаносців, якщо така Х-22 влучить у багатоповерхівку, то просто зітре її з лиця землі.

Х-22 — це надзвукова ракета, яку дуже важко збити, у нас міста від неї теоритично можуть захистити тільки комплекси Patriot. Паливо ракети Х-22 є надзвичайно токсичною речовиною, воно дуже шкідливе при контакті з людьми чи довкіллям. Ці ракети мають велике відхилення від цілі, і катастрофічно небезпечні для цивільного населення.

"Потрібно знати. Ракети Х-22/32, що пускаються з Ту-22м3. Основна різниця між двома версіями (базовим виробом/модифікацією відповідно) — навігація та дальність, що досягається зменшенням бойової частини. Ракета Х-22 – на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб, які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплексу елементів на практиці", – пишуть монітори.