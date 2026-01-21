Сегодня около 10 утра в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударов крылатыми ракетами из временно оккупированного Крыма. По данным мониторинговых каналов, оккупанты уже два дня подряд запускают ракеты Х-22, которые считаются более опасными из-за своей неточности.

Россияне начали запускать опасные и неточные ракеты: что известно

В Воздушных Силах ВСУ сообщали о скоростной цели в сторону Николаева, где позже раздался взрыв.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", удар произошел по селу в Николаевской области именно ракетой Х-22, как и вчера. По его данным, после вчерашнего удара были найдены соответствующие обломки этой ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, в чем именно опасность этих ракет. Отмечается, что эти ракеты вообще предназначались для уничтожения авианосцев, если такая Х-22 попадет в многоэтажку, просто сотрет ее с лица земли.

Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую очень тяжело сбить, у нас города от нее теоретически могут защитить только комплексы Patriot. Топливо ракеты Х-22 является чрезвычайно токсичным веществом, оно очень вредно при контакте с людьми или окружающей средой. Эти ракеты имеют большое отклонение от цели и катастрофически опасны для гражданского населения.

"Нужно знать. Ракеты Х-22/32, которые пускаются с Ту-22м3. Основная разница между двумя версиями (базовым изделием/модификация соответственно) — навигация и дальность, что достигается уменьшением боевой части. Ракета Х-22 – на практике одна из самых больших боевых частей, кроме авиабомб, применяемых по ЛБС. БЧ Х-22 может доходить до почти 1 тонны. Ракета Х-32+- соизмерима по боевой части из Искандер-М с обломочно-фугасной БЧ, около полтонны. Эти 2 ракеты, или базовую и модификацию объединяют факты: ужасная точность, немалый процент вероятности отказа ракеты как комплекса элементов на практике", — пишут мониторы.